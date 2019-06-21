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В ярославском кафе посетителю выстрелили в голову

Инцидент произошёл вчера вечером

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Мужчина повздорил с другим посетителем кафе

Фото: соцсети

34-летний ярославец попал в больницу после посещения кафе в Брагино.

Мужчина работает слесарем. После тяжёлой смены он зашёл приятно провести время в заведение под названием «Ягодка» на улице Урицкого. Кафе, кстати, пользуется популярностью у местных жителей. Вот и вчера вечером в заведении было много народу. Сначала гости вели себя тихо. Но спустя некоторое время слесарь повздорил с другим посетителем кафе, который оказался вооружён.

— Посетитель кафе выстрелил в голову пострадавшему из травматического оружия, — рассказал источник 76.RU.

Мужчину доставили в больницу. Медики обработали рану и отпустили его домой.

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