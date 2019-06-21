В Ярославле, выпав из окна, насмерть разбилась женщина

В Заволжском районе из окна выпала 83-летняя женщина.



18 июня бабушка упала со второго этажа. Когда приехали медики, она была ещё жива, но травмы были серьёзные: множественные переломы и ушибы. Женщина скончалась в реанимации спустя несколько часов.



— Со слов родственников, она страдала психическим заболеванием, — сообщил источник 76.RU.



— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали произошедшее в СУ СК РФ по Ярославской области.