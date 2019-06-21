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В Ярославле, выпав из окна, насмерть разбилась женщина

Она скончалась в реанимации спустя несколько часов

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Женщина выпала из окна своей квартиры

Фото: Александра Савельева

В Заволжском районе из окна выпала 83-летняя женщина.

18 июня бабушка упала со второго этажа. Когда приехали медики, она была ещё жива, но травмы были серьёзные: множественные переломы и ушибы. Женщина скончалась в реанимации спустя несколько часов.

— Со слов родственников, она страдала психическим заболеванием, — сообщил источник 76.RU.

— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали произошедшее в СУ СК РФ по Ярославской области.

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