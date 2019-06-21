В Ярославле, выпав из окна, насмерть разбилась женщина

Женщина выпала из окна своей квартиры
Фото: Александра Савельева
В Заволжском районе из окна выпала 83-летняя женщина.
18 июня бабушка упала со второго этажа. Когда приехали медики, она была ещё жива, но травмы были серьёзные: множественные переломы и ушибы. Женщина скончалась в реанимации спустя несколько часов.
— Со слов родственников, она страдала психическим заболеванием, — сообщил источник 76.RU.
— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали произошедшее в СУ СК РФ по Ярославской области.