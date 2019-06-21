21 июня пятница
СЕЙЧАС +30°С
usd 63.39
eur 71.55
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +30°С
usd 63.39
eur 71.55
Происшествия

Отбросило от одной машины под другую: в Рыбинске в ДТП пострадал молодой мотоциклист

Подробности аварии в Ярославской области

Поделиться

793
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Байк влетел под колеса «Фольксвагена»

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера вечером ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области. Около восьми часов на Румянцевской улице мотоцикл «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Шевроле». От удара байк отбросило под другой автомобиль — «Фольксваген». За рулём мотоцикла сидел 18-летний парень.

— В результате ДТП водитель мотоцикла нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В ГИБДД теперь выясняют все обстоятельства аварии. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПмото

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)