Отбросило от одной машины под другую: в Рыбинске в ДТП пострадал молодой мотоциклист

Вчера вечером ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области. Около восьми часов на Румянцевской улице мотоцикл «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Шевроле». От удара байк отбросило под другой автомобиль — «Фольксваген». За рулём мотоцикла сидел 18-летний парень.

— В результате ДТП водитель мотоцикла нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В ГИБДД теперь выясняют все обстоятельства аварии.