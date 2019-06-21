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Происшествия

Угрожал с кровавым шприцем в руках: в Ярославле мужчина перепугал посетителей банка

Неизвестный пытался броситься на людей

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Неясно, что стало причиной такого неадекватного поведения

Фото: «Дельта»

В Ярославле агрессивно настроенный мужчина перепугал посетителей и сотрудников банка. Происшествие случилось в одном из банков Заволжского района. Посреди дня мужчина ворвался в здание. В руках у него был шприц со следами крови. 

У мужчины изъяли шприц

Фото: «Дельта»

— Сотрудница банка рассказала, что мужчина распугал всех посетителей и угрожает персоналу расправой. Охранник попытался успокоить мужчину и предложил выйти с ним на улицу, но мужчина повел себя агрессивно и набросился на охранника. Бойцу «Дельта» ничего не оставалось, как задержать нарушителя с помощью наручников и физической силы, — рассказал пресс-секретарь компании «Дельта» Сергей Ермолаев.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. 

Ещё одного неадекватного мужчину заметили в центре Ярославля. Он орал, ходил по проезжей части и отрывал у машин номера.

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Анастасия Тихомирова

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КОММЕНТАРИИ (1)

ares-mars17
21 июн 2019 в 07:09

"Бойцу «Дельта» ничего не оставалось, как задержать нарушителя с помощью наручников и физической силы"
"задержать нарушителя с помощью наручников"!!!
Какие речевые обороты!!!!))) Я в восхищении!!! Пятиклассник статью писал?)))