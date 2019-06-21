Угрожал с кровавым шприцем в руках: в Ярославле мужчина перепугал посетителей банка

В Ярославле агрессивно настроенный мужчина перепугал посетителей и сотрудников банка. Происшествие случилось в одном из банков Заволжского района. Посреди дня мужчина ворвался в здание. В руках у него был шприц со следами крови.

У мужчины изъяли шприц Фото: «Дельта»

— Сотрудница банка рассказала, что мужчина распугал всех посетителей и угрожает персоналу расправой. Охранник попытался успокоить мужчину и предложил выйти с ним на улицу, но мужчина повел себя агрессивно и набросился на охранника. Бойцу «Дельта» ничего не оставалось, как задержать нарушителя с помощью наручников и физической силы, — рассказал пресс-секретарь компании «Дельта» Сергей Ермолаев.

