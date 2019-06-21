Угрожал с кровавым шприцем в руках: в Ярославле мужчина перепугал посетителей банка

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Неизвестный пытался броситься на людей
Неясно, что стало причиной такого неадекватного поведения
Фото: «Дельта»
В Ярославле агрессивно настроенный мужчина перепугал посетителей и сотрудников банка. Происшествие случилось в одном из банков Заволжского района. Посреди дня мужчина ворвался в здание. В руках у него был шприц со следами крови.
— Сотрудница банка рассказала, что мужчина распугал всех посетителей и угрожает персоналу расправой. Охранник попытался успокоить мужчину и предложил выйти с ним на улицу, но мужчина повел себя агрессивно и набросился на охранника. Бойцу «Дельта» ничего не оставалось, как задержать нарушителя с помощью наручников и физической силы, — рассказал пресс-секретарь компании «Дельта» Сергей Ермолаев.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.
Ещё одного неадекватного мужчину заметили в центре Ярославля. Он орал, ходил по проезжей части и отрывал у машин номера.
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"Бойцу «Дельта» ничего не оставалось, как задержать нарушителя с помощью наручников и физической силы"
"задержать нарушителя с помощью наручников"!!!
Какие речевые обороты!!!!))) Я в восхищении!!! Пятиклассник статью писал?)))