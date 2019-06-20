«Маму уже не вернуть»: в Ярославской области врача скорой помощи обвиняют в смерти женщины

Жительница Углича требует уволить врача скорой помощи. Ирина Игонина создала онлайн-петицию против врача, по вине которого, как считает женщина, умерла её свекровь. Семейная трагедия случилась 1 июня.

— Маме моего мужа стало плохо. Она почувствовала жжение в груди, резко упало давление. Мы вызвали скорую, — начинает свой рассказ Ирина.

Дальше женщина описывает действия врача. Мужчина измерил давление, сказал, что оно в норме. После достал аппарат ЭКГ, который, как выяснилось, был неисправен. На предложения родственников отвести женщину в больницу, врач в грубой форме отказывал.



На помощь приехал второй экипаж скорой помощи с исправным аппаратом. Спустя некоторое время женщине поставили диагноз «острый коронарный синдром».

— Врач ввел маме внутривенно какое-то наркотическое средство, от которого она опьянела, и боль у нее притупилась. Затем он сказал собираться в больницу. Я предложила носилки, на что мы получили ответ: «Зачем? Она и так сама дойдет». Мама встала и пошла. В коридоре она резко потеряла сознание. Мой муж с отцом взяли её за руки, за ноги и вынесли на руках в карету скорой помощи. Мы попытались сесть в скорую, но врач нас вытолкнул и увез её. Спустя примерно полчаса нахождения в реанимации нам сообщили, что мама умерла. Через несколько дней нам назвали причину смерти «острый инфаркт задней стенки миокарда», — рассказывает Ирина Игонина. — Мы считаем, что её можно было спасти, если бы врач не заставил бы её идти своим ходом. Маму уже не вернуть, но других людей можно спасти, если этот врач не будет работать в скорой помощи.

Следственный комитет и департамент здравоохранения и фармации Ярославской области начали проверку.

