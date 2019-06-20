Следователи выяснят, почему попал в ДТП автобус с пассажирами

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Ярославские правоохранители начали проверку
Автобус ехал из Ярославля
Фото: Александра Савельева
Следователи начали проверку по факту ДТП, в которое сегодня попал автобус с пассажирами.
Напомним, авария случилась сегодня утром в деревне Ананьино. Автобус, в салоне которого находились 20 человек, съехал в кювет. Пострадала 55-летняя кондуктор. Её госпитализировали.
— По факту сегодняшнего происшествия, в результате которого автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Ярославль — Ананьино, съехал в кювет с дороги в Ярославском районе, а кондуктор получила травмы, следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
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