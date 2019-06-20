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Следователи выяснят, почему попал в ДТП автобус с пассажирами

Ярославские правоохранители начали проверку

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Автобус ехал из Ярославля

Фото: Александра Савельева

Следователи начали проверку по факту ДТП, в которое сегодня попал автобус с пассажирами.

Напомним, авария случилась сегодня утром в деревне Ананьино. Автобус, в салоне которого находились 20 человек, съехал в кювет. Пострадала 55-летняя кондуктор. Её госпитализировали.

— По факту сегодняшнего происшествия, в результате которого автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Ярославль — Ананьино, съехал в кювет с дороги в Ярославском районе, а кондуктор получила травмы, следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

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