Следователи выяснят, почему попал в ДТП автобус с пассажирами

Следователи начали проверку по факту ДТП, в которое сегодня попал автобус с пассажирами.

Напомним, авария случилась сегодня утром в деревне Ананьино. Автобус, в салоне которого находились 20 человек, съехал в кювет. Пострадала 55-летняя кондуктор. Её госпитализировали.

— По факту сегодняшнего происшествия, в результате которого автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Ярославль — Ананьино, съехал в кювет с дороги в Ярославском районе, а кондуктор получила травмы, следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.