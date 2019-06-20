В Ярославском районе автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие

Сегодня утром около 10:20 на улице Школьной в деревне Ананьино Ярославского района автобус с пассажирами вылетел в кювет. В салоне в момент аварии находились 20 человек.

— За рулём автобуса сидел 23-летний водитель. В результате ДТП 55-летняя кондуктор была доставлена в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.