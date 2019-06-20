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Происшествия

В Ярославском районе автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие

Первые подробности ДТП

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Кондуктора доставили в больницу

Фото: Александра Савельева

Сегодня утром около 10:20 на улице Школьной в деревне Ананьино Ярославского района автобус с пассажирами вылетел в кювет. В салоне в момент аварии находились 20 человек.

— За рулём автобуса сидел 23-летний водитель. В результате ДТП 55-летняя кондуктор была доставлена в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
20 июн 2019 в 15:59

23 года откуда стаж ? Приехали из Турции там водители опрятные всем за 40 лет , без стажа 15 лет на работу не берут и зарплата 1200 $ . Но я так понимаю у нас свой путь развития...

Мария
20 июн 2019 в 13:58

дороги в Карабихском поселении в ужасном состоянии! Все дороги "перерыты" , поэтому ничего удивительного, без водительского стажа страшно ездить

Гость
20 июн 2019 в 12:28

23 года. откуда опыт? раньше минимум 2 класс нужен был.