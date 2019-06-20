В Ярославском районе автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие

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Первые подробности ДТП
Кондуктора доставили в больницу
Фото: Александра Савельева
Сегодня утром около 10:20 на улице Школьной в деревне Ананьино Ярославского района автобус с пассажирами вылетел в кювет. В салоне в момент аварии находились 20 человек.
— За рулём автобуса сидел 23-летний водитель. В результате ДТП 55-летняя кондуктор была доставлена в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
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23 года откуда стаж ? Приехали из Турции там водители опрятные всем за 40 лет , без стажа 15 лет на работу не берут и зарплата 1200 $ . Но я так понимаю у нас свой путь развития...
дороги в Карабихском поселении в ужасном состоянии! Все дороги "перерыты" , поэтому ничего удивительного, без водительского стажа страшно ездить
23 года. откуда опыт? раньше минимум 2 класс нужен был.