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Происшествия

Мужчина лежал на дороге, когда его переехала машина: полиция разбирается в загадочном ДТП

Авария произошла на трассе в Ярославской области

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Иномарка врезалась в грузовик

Фото: УМВД по ЯО

Сегодня ночью около 00:30 на трассе Ярославль — Иваново в Ярославском районе произошла трагедия: 46-летний водитель «Фольксвагена» наехал на лежащего на дороге мужчину.

По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения, поэтому вывернул рулём и врезался в стоящий на обочине грузовик. Когда приехали медики, они констатировали смерть 60-летнего мужчины, лежащего на проезжей части. Что стало причиной его смерти, сейчас выясняет полиция. Может быть и такой вариант, что мужчину до этого происшествия сбила машина и уехала.

— В результате ДТП водитель «Фольксвагена» нуждается в амбулаторном лечении, 58-летний пассажир «Фольксвагена» госпитализирован. Механизм дорожно-транспортного происшествия устанавливается. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
20 июн 2019 в 10:29

А может это водитель грузовика-фуры,с приведенного фото ?