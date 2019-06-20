Мужчина лежал на дороге, когда его переехала машина: полиция разбирается в загадочном ДТП

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Авария произошла на трассе в Ярославской области
Иномарка врезалась в грузовик
Фото: УМВД по ЯО
Сегодня ночью около 00:30 на трассе Ярославль — Иваново в Ярославском районе произошла трагедия: 46-летний водитель «Фольксвагена» наехал на лежащего на дороге мужчину.
По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения, поэтому вывернул рулём и врезался в стоящий на обочине грузовик. Когда приехали медики, они констатировали смерть 60-летнего мужчины, лежащего на проезжей части. Что стало причиной его смерти, сейчас выясняет полиция. Может быть и такой вариант, что мужчину до этого происшествия сбила машина и уехала.
— В результате ДТП водитель «Фольксвагена» нуждается в амбулаторном лечении, 58-летний пассажир «Фольксвагена» госпитализирован. Механизм дорожно-транспортного происшествия устанавливается. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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А может это водитель грузовика-фуры,с приведенного фото ?