Мужчина лежал на дороге, когда его переехала машина: полиция разбирается в загадочном ДТП

Сегодня ночью около 00:30 на трассе Ярославль — Иваново в Ярославском районе произошла трагедия: 46-летний водитель «Фольксвагена» наехал на лежащего на дороге мужчину.



По предварительной информации, водитель пытался уйти от столкновения, поэтому вывернул рулём и врезался в стоящий на обочине грузовик. Когда приехали медики, они констатировали смерть 60-летнего мужчины, лежащего на проезжей части. Что стало причиной его смерти, сейчас выясняет полиция. Может быть и такой вариант, что мужчину до этого происшествия сбила машина и уехала.