В Ярославской области трёхлетняя девочка выпала из окна

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Малышка облокотилась на москитную сетку
Фото: Александра Савельева
Сегодня, 18 июня, в Данилове Ярославской области из окна дома выпала трёхлетняя девочка.
Ребёнок на какое-то время остался в комнате один. Малышка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на третьем этаже.
— С множественными травмами ребенок госпитализирован. По данному факту организована доследственная проверка, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Сейчас следователи выясняют, почему за ребенком не уследили.
Этот случай, к сожалению, не редкий. Все лето мы пишем про похожие ситуации, когда дети выпадают из окон. Для родителей мы даже составили простую памятку, как уберечь малыша от падения из окна. Поговорили со спасателями. Способ простой — посмотреть на ваш собственный дом глазами ребенка. Полная инструкция.
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