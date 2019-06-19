В Ярославле легковушка сбила 59-летнего велосипедиста

Во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Вчера около 23 часов на Златоустинской улице автомобиль ВАЗ-2112 сбил 59-летнего велосипедиста.



— Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении, — говорится в сводке происшествий ГИБДД.



Очевидцы сообщают, что скорая помощь приехала примерно минут за десять.



На днях в Ярославле сбили ещё двух велосипедистов. Им выжить после ДТП не удалось.

