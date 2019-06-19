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Происшествия

В Ярославле легковушка сбила 59-летнего велосипедиста

В ГИБДД сообщили о последствиях ДТП

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Врачи скорой помощи оказали пострадавшему мужчине помощь на месте ДТП

Фото: Nokia Fonarik / Ярославль LIVE

Во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Вчера около 23 часов на Златоустинской улице автомобиль ВАЗ-2112 сбил 59-летнего велосипедиста.

— Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении, — говорится в сводке происшествий ГИБДД.

Очевидцы сообщают, что скорая помощь приехала примерно минут за десять.

На днях в Ярославле сбили ещё двух велосипедистов. Им выжить после ДТП не удалось.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

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происшествияДТП

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