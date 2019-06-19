В Ярославле легковушка сбила 59-летнего велосипедиста

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В ГИБДД сообщили о последствиях ДТП
Врачи скорой помощи оказали пострадавшему мужчине помощь на месте ДТП
Фото: Nokia Fonarik / Ярославль LIVE
Во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Вчера около 23 часов на Златоустинской улице автомобиль ВАЗ-2112 сбил 59-летнего велосипедиста.
— Пострадавшему была оказана медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении, — говорится в сводке происшествий ГИБДД.
Очевидцы сообщают, что скорая помощь приехала примерно минут за десять.
На днях в Ярославле сбили ещё двух велосипедистов. Им выжить после ДТП не удалось.
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