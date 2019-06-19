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Происшествия

Полыхали стены и крыша: в Ярославле сгорел дачный дом

Первые подробности ночного пожара

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Огонь тушило пять человек

Фото: УМЧС России по Ярославской области

Страшный пожар случился в Ярославле. В 1:31 на телефон дежурного поступил тревожный вызов — загорелся дачный домик в садовом товариществе «Текстильщик-1» на берегу Которосли. К приезду пожарных огонь разыгрался: полыхали стены и крыша. Ликвидировать пожар удалось лишь в 2:50. 

— Уничтожен дом площадью 12 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет, — сообщает дежурный ГУ МЧС России по Ярославской области.

Прошлой ночью под Ярославлем в ночном пожаре заживо сгорел мужчина. В МЧС рассказали подробности случившегося. 

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