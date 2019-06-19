Страшный пожар случился в Ярославле. В 1:31 на телефон дежурного поступил тревожный вызов — загорелся дачный домик в садовом товариществе «Текстильщик-1» на берегу Которосли. К приезду пожарных огонь разыгрался: полыхали стены и крыша. Ликвидировать пожар удалось лишь в 2:50.



— Уничтожен дом площадью 12 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет, — сообщает дежурный ГУ МЧС России по Ярославской области.



Прошлой ночью под Ярославлем в ночном пожаре заживо сгорел мужчина. В МЧС рассказали подробности случившегося.