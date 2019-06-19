Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Первые подробности ночного пожара
Огонь тушило пять человек
Фото: УМЧС России по Ярославской области
Страшный пожар случился в Ярославле. В 1:31 на телефон дежурного поступил тревожный вызов — загорелся дачный домик в садовом товариществе «Текстильщик-1» на берегу Которосли. К приезду пожарных огонь разыгрался: полыхали стены и крыша. Ликвидировать пожар удалось лишь в 2:50.
— Уничтожен дом площадью 12 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет, — сообщает дежурный ГУ МЧС России по Ярославской области.
Прошлой ночью под Ярославлем в ночном пожаре заживо сгорел мужчина. В МЧС рассказали подробности случившегося.
Поделиться