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Происшествия

Тушили почти два часа: в Ярославской области в ночном пожаре заживо сгорел мужчина

В МЧС рассказали подробности случившегося

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В МЧС сообщили, что пожар уничтожил 30 кв. м дома

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Сегодня ночью под Ярославлем в деревне Порошино полыхал частный дом. Загорелся он ещё вчера до полуночи.

— Сообщение о возгорании поступило в 23 часа 43 минуты, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Ликвидировать пожар удалось после половины второго ночи. На месте ЧП работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники из пожарно-спасательной части.

Не обошлось без жертв — во время пожара погиб мужчина. Сейчас специалисты Госпожнадзора выясняют причины возгорания.

Ещё два человека сгорели на другом пожаре, который произошёл 15 июня в селе Назарово в Некоузском районе Ярославской области.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

происшествияЧПпожар

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