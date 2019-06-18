Тушили почти два часа: в Ярославской области в ночном пожаре заживо сгорел мужчина

Сегодня ночью под Ярославлем в деревне Порошино полыхал частный дом. Загорелся он ещё вчера до полуночи.



— Сообщение о возгорании поступило в 23 часа 43 минуты, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Ликвидировать пожар удалось после половины второго ночи. На месте ЧП работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники из пожарно-спасательной части.



Не обошлось без жертв — во время пожара погиб мужчина. Сейчас специалисты Госпожнадзора выясняют причины возгорания.

