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Происшествия

Содрал краску до самого металла: в Ярославле разыскивают мужчину, испортившего несколько авто

Вандала сняли камеры наблюдения

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Мужчину, поцарапавшего машины, сняли камеры наблюдения

Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Жители одного из брагинских дворов утром обнаружили свои машины поцарапанными.

— Ночью какие-то нехорошие люди поцарапали мне и моему соседу машину, — написал Роман Шопин в группе «Первый Ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Краску покорежили до самого металла.

Мужчину, испортившего авто, сняли камеры наружного наблюдения. Запись выложили в соцсетях с просьбой помочь его отыскать. На видео видно, как по двору проходит мужчина и чем-то острым царапает все машины, попавшиеся ему под руку.

— Требуется помощь в поиске молодого человека, который 17 июня в районе 4 часов утра шел от остановки «Улица Волгоградская» в сторону кинотеатра «Победа» и царапал ножом припаркованные во дворах машины, — написали владельцы авто в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

Весной досталось машинам, припаркованным в другом дворе в Брагино. По крышам авто рано утром поскакали подростки.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

авто

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КОММЕНТАРИИ (6)

Найдобрейший
18 июн 2019 в 07:57

Как всегда ,будут искать —но не найдут

Авдей
18 июн 2019 в 08:21

Главное, что это не из-за нарушений правил парковки.

Гость
18 июн 2019 в 07:19

Он наверное третий раз подряд не сдал на права и сейчас мстит всем автомобилистам!