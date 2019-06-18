Содрал краску до самого металла: в Ярославле разыскивают мужчину, испортившего несколько авто

Жители одного из брагинских дворов утром обнаружили свои машины поцарапанными.



— Ночью какие-то нехорошие люди поцарапали мне и моему соседу машину, — написал Роман Шопин в группе «Первый Ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Краску покорежили до самого металла.



Мужчину, испортившего авто, сняли камеры наружного наблюдения. Запись выложили в соцсетях с просьбой помочь его отыскать. На видео видно, как по двору проходит мужчина и чем-то острым царапает все машины, попавшиеся ему под руку.

