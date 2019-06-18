Содрал краску до самого металла: в Ярославле разыскивают мужчину, испортившего несколько авто

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Вандала сняли камеры наблюдения
Мужчину, поцарапавшего машины, сняли камеры наблюдения
Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
Жители одного из брагинских дворов утром обнаружили свои машины поцарапанными.
— Ночью какие-то нехорошие люди поцарапали мне и моему соседу машину, — написал Роман Шопин в группе «Первый Ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Краску покорежили до самого металла.
Мужчину, испортившего авто, сняли камеры наружного наблюдения. Запись выложили в соцсетях с просьбой помочь его отыскать. На видео видно, как по двору проходит мужчина и чем-то острым царапает все машины, попавшиеся ему под руку.
— Требуется помощь в поиске молодого человека, который 17 июня в районе 4 часов утра шел от остановки «Улица Волгоградская» в сторону кинотеатра «Победа» и царапал ножом припаркованные во дворах машины, — написали владельцы авто в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».
Весной досталось машинам, припаркованным в другом дворе в Брагино. По крышам авто рано утром поскакали подростки.
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Как всегда ,будут искать —но не найдут
Главное, что это не из-за нарушений правил парковки.
Он наверное третий раз подряд не сдал на права и сейчас мстит всем автомобилистам!