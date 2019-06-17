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Происшествия

«Они просили помочь»: в Ярославле сняли на видео спасение людей из перевернувшейся «Лады»

В Центре гражданской защиты рассказали подробности случившегося

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ДТП произошло на проспекте Авиаторов около школы № 50

Фото: ЦГЗ г. Ярославля

Сегодня у спасателей Центра гражданской защиты выдался жаркий денек — ехали с очередного выезда из Заволжского района и увидели, что на кольце у школы № 50 лежит автомобиль на боку. Спасатели бросились помогать водителю и пассажирам «Калины».

— К счастью, люди сумели выбраться самостоятельно из легковушки, но попросили наших ребят помочь поставить машину на колеса, — рассказала официальный представитель Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова. — Как пояснил водитель, скорее всего, произошла поломка «гранаты» в колесе, автомобиль занесло и перевернуло набок. Мы вместе с другими автолюбителями помогли незадачливому владельцу «Калины» перевернуть машину на колеса.

А ещё сегодня ночью спасатели сами пострадали от рук преступников. Требуется помощь горожан.

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Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (1)

222
17 июн 2019 в 19:37

Да и в Москве такие же бездельники снимали на телефоны как горел самолёт и смеялись над пассажирами что тащили свои чемоданы а не помогали спастись другим пассажирам.