«Они просили помочь»: в Ярославле сняли на видео спасение людей из перевернувшейся «Лады»

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В Центре гражданской защиты рассказали подробности случившегося
ДТП произошло на проспекте Авиаторов около школы № 50
Фото: ЦГЗ г. Ярославля
Сегодня у спасателей Центра гражданской защиты выдался жаркий денек — ехали с очередного выезда из Заволжского района и увидели, что на кольце у школы
— К счастью, люди сумели выбраться самостоятельно из легковушки, но попросили наших ребят помочь поставить машину на колеса, — рассказала официальный представитель Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова. — Как пояснил водитель, скорее всего, произошла поломка «гранаты» в колесе, автомобиль занесло и перевернуло набок. Мы вместе с другими автолюбителями помогли незадачливому владельцу «Калины» перевернуть машину на колеса.
А ещё сегодня ночью спасатели сами пострадали от рук преступников. Требуется помощь горожан.
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Да и в Москве такие же бездельники снимали на телефоны как горел самолёт и смеялись над пассажирами что тащили свои чемоданы а не помогали спастись другим пассажирам.