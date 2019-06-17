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Происшествия

В Ярославле на окружной дороге столкнулись три легковушки: собирается пробка

Очевидцы сообщили подробности с места ДТП

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Из-за ДТП на ЮЗОД в Ярославле собирается пробка

Фото: Ярослав Мазур

В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге в ДТП угодили три иномарки. Свидетели происшествия сообщают, что в аварии из людей сильно никто не пострадал.

— ДТП произошло на светофоре на пересечении окружной дороги с улицей Гудованцева, — рассказал очевидец Ярослав Мазур. — Сейчас в этом месте собирается пробка при движении из Брагино в сторону Нефтестроя.

Деталями аварии и поисками виновника ДТП займутся сотрудники ГИБДД.

Ещё одно ДТП произошло накануне на дороге Ярославль — Углич, около посёлка Смена с дороги вылетел «Рено-Лагуна». Машина упала в кювет и сильно помялась. Спасатели сообщили, что в ДТП пострадали два человека. Но, как выяснилось позже, один из них скончался в больнице

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

происшествияДТП

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
17 июн 2019 в 12:20

Мазур -опаснейший типчик. Где авария там и он. Совпадение? Не думаю.