В Ярославле на окружной дороге столкнулись три легковушки: собирается пробка

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Очевидцы сообщили подробности с места ДТП
Из-за ДТП на ЮЗОД в Ярославле собирается пробка
Фото: Ярослав Мазур
В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге в ДТП угодили три иномарки. Свидетели происшествия сообщают, что в аварии из людей сильно никто не пострадал.
— ДТП произошло на светофоре на пересечении окружной дороги с улицей Гудованцева, — рассказал очевидец Ярослав Мазур. — Сейчас в этом месте собирается пробка при движении из Брагино в сторону Нефтестроя.
Деталями аварии и поисками виновника ДТП займутся сотрудники ГИБДД.
Ещё одно ДТП произошло накануне на дороге Ярославль — Углич, около посёлка Смена с дороги вылетел «Рено-Лагуна». Машина упала в кювет и сильно помялась. Спасатели сообщили, что в ДТП пострадали два человека. Но, как выяснилось позже, один из них скончался в больнице.
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Мазур -опаснейший типчик. Где авария там и он. Совпадение? Не думаю.