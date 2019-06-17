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Происшествия

Водителя вытащили из перевёрнутой иномарки: подробности ДТП в Ярославской области

Машина вылетела с дороги

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Авария была 16 июня около 20:30

Фото: УМЧС России по Ярославской области

В Рыбинском районе случилось ДТП. Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. От такого манёвра иномарка «Тойота-Аурис» перевернулась. 37-летняя водитель получила серьёзные ушибы и травмы. Женщину госпитализировали.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За эти выходные в Ярославской области было аж три ДТП со съехавшими в кювет иномарками. В двух из них погибли люди

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
17 июн 2019 в 10:43

Резина то вся совсем лысая..