Водителя вытащили из перевёрнутой иномарки: подробности ДТП в Ярославской области

В Рыбинском районе случилось ДТП. Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. От такого манёвра иномарка «Тойота-Аурис» перевернулась. 37-летняя водитель получила серьёзные ушибы и травмы. Женщину госпитализировали.



— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



За эти выходные в Ярославской области было аж три ДТП со съехавшими в кювет иномарками. В двух из них погибли люди.