Водителя вытащили из перевёрнутой иномарки: подробности ДТП в Ярославской области

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Машина вылетела с дороги
Авария была 16 июня около 20:30
Фото: УМЧС России по Ярославской области
В Рыбинском районе случилось ДТП. Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. От такого манёвра иномарка «Тойота-Аурис» перевернулась. 37-летняя водитель получила серьёзные ушибы и травмы. Женщину госпитализировали.
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
За эти выходные в Ярославской области было аж три ДТП со съехавшими в кювет иномарками. В двух из них погибли люди.
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Резина то вся совсем лысая..