Под Ярославлем машина вылетела с дороги: пострадали два человека

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Первые подробности ДТП
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сегодня ранним утром в Ярославском районе произошло ДТП — около поселка Смена с дороги в кювет вылетел автомобиль «Рено».
Все случилось в 05:30. Машину смяло, как консервную банку. К счастью, обошлось без жертв.
— В результате ДТП пострадали два человека, — сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Еще одно ДТП с переворотом произошло вчера в Переславском районе. Там около деревни Веслево автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся на заросшей дороге. Да так, что 36-летний водитель погиб, а его пассажирка получила травмы и переломы.
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