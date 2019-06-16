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Происшествия

Под Ярославлем машина вылетела с дороги: пострадали два человека

Первые подробности ДТП

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня ранним утром в Ярославском районе произошло ДТП — около поселка Смена с дороги в кювет вылетел автомобиль «Рено».

Все случилось в 05:30. Машину смяло, как консервную банку. К счастью, обошлось без жертв.

— В результате ДТП пострадали два человека, — сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области. 

Еще одно ДТП с переворотом произошло вчера в Переславском районе. Там около деревни Веслево автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся на заросшей дороге. Да так, что 36-летний водитель погиб, а его пассажирка получила травмы и переломы.

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