«При стечении страшных обстоятельств»: в ГИБДД рассказали о причинах смертельного ДТП в Веслево

Стали известны подробности смертельного ДТП около деревни Веслево в Переславском районе. Авария случилась около 11 часов утра 15 июня. Автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся на заросшей дороге. Да так, что 36-летний водитель погиб, а его пассажирка получила травмы и переломы.

— Водитель автомобиля при движении задним ходом допустил съезд в кювет с опрокидыванием на крышу и переворотом вокруг оси более одного раза. При стечении страшных обстоятельств водитель погиб на месте, а пассажир с переломами и ушибами различной степени тяжести доставлена в приемный покой. По предварительной информации, оба гражданина находились в нетрезвом состоянии, ремнями безопасности пристегнуты не были, — рассказали в ОГИБДД ОМВД России Переславского городского округа.