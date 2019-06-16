«При стечении страшных обстоятельств»: в ГИБДД рассказали о причинах смертельного ДТП в Веслево

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Специалисты выдвинули предварительную версию аварии в Ярославской области
Фото: ОГИБДД г. Переславля
Стали известны подробности смертельного ДТП около деревни Веслево в Переславском районе. Авария случилась около 11 часов утра 15 июня. Автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся на заросшей дороге. Да так, что 36-летний водитель погиб, а его пассажирка получила травмы и переломы.
— Водитель автомобиля при движении задним ходом допустил съезд в кювет с опрокидыванием на крышу и переворотом вокруг оси более одного раза. При стечении страшных обстоятельств водитель погиб на месте, а пассажир с переломами и ушибами различной степени тяжести доставлена в приемный покой. По предварительной информации, оба гражданина находились в нетрезвом состоянии, ремнями безопасности пристегнуты не были, — рассказали в ОГИБДД ОМВД России Переславского городского округа.
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При стечении глупых обстоятеств ...