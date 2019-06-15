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Происшествия

«Тачки в хлам»: в ДТП под Ярославлем пострадали люди

Фотографии и подробности с места аварии

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К счастью, обошлось без жертв

Фото: Екатерина Бурдина | Подслушано у водителей | Ярославль/Vk.com

Ещё одно ДТП случилось сегодня в Ярославской области. На этот раз перекрёсток не поделили две легковушки «Рено» и «Лада». Авария случилась на въезде в село Великое, недалеко от Гаврилов-Яма. Как говорят очевидцы, есть пострадавшие.

— Две тачки в хлам. Из «Калины» женщина в больнице. Больше пока ничего неизвестно, — написала Екатерина Бурдина.

Больше всех пострадала «Лада»

Фото: Екатерина Бурдина | Подслушано у водителей | Ярославль/Vk.com

За рулём «Рено» сидел мужчина

Фото: Екатерина Бурдина | Подслушано у водителей | Ярославль/Vk.com

Сегодня в другом районе Ярославской области в ДТП погиб мужчина

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
16 июн 2019 в 01:20

Хай на общественном транспорте катаются.