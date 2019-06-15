«Тачки в хлам»: в ДТП под Ярославлем пострадали люди

Ещё одно ДТП случилось сегодня в Ярославской области. На этот раз перекрёсток не поделили две легковушки «Рено» и «Лада». Авария случилась на въезде в село Великое, недалеко от Гаврилов-Яма. Как говорят очевидцы, есть пострадавшие.



— Две тачки в хлам. Из «Калины» женщина в больнице. Больше пока ничего неизвестно, — написала Екатерина Бурдина.

