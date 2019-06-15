«Тачки в хлам»: в ДТП под Ярославлем пострадали люди

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Фотографии и подробности с места аварии
К счастью, обошлось без жертв
Фото: Екатерина Бурдина | Подслушано у водителей | Ярославль/Vk.com
Ещё одно ДТП случилось сегодня в Ярославской области. На этот раз перекрёсток не поделили две легковушки «Рено» и «Лада». Авария случилась на въезде в село Великое, недалеко от Гаврилов-Яма. Как говорят очевидцы, есть пострадавшие.
— Две тачки в хлам. Из «Калины» женщина в больнице. Больше пока ничего неизвестно, — написала Екатерина Бурдина.
Сегодня в другом районе Ярославской области в ДТП погиб мужчина.
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Хай на общественном транспорте катаются.