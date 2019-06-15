Ушибы и перелом костей: в ДТП в Ярославле серьёзно пострадал скутерист

Очевидцы выкладывают фотографии ДТП, которое случилось сегодня в Ярославле примерно в 13:50. За Волгой в районе железнодорожного моста на улице Урочской молодой водитель скутера не справился с управлением и упал прямо на проезжей части. В этот же момент к нему подбежали перепуганные водители и пешеходы. К счастью, водитель остался жив. Его спас шлем. Но в соцсетях пишут, что мужчина сломал ногу.



— Нога, вроде, сломана, шину наложили. Говорят, не справился с управлением, — рассказал очевидец Сергей Губин.