Ушибы и перелом костей: в ДТП в Ярославле серьёзно пострадал скутерист

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Очевидцы рассказали подробности аварии
Водителя на скорой увезли в Соловьевскую больницу
Фото: МОТО ЯРОСЛАВЛЬ / Vk.com
Очевидцы выкладывают фотографии ДТП, которое случилось сегодня в Ярославле примерно в 13:50. За Волгой в районе железнодорожного моста на улице Урочской молодой водитель скутера не справился с управлением и упал прямо на проезжей части. В этот же момент к нему подбежали перепуганные водители и пешеходы. К счастью, водитель остался жив. Его спас шлем. Но в соцсетях пишут, что мужчина сломал ногу.
— Нога, вроде, сломана, шину наложили. Говорят, не справился с управлением, — рассказал очевидец Сергей Губин.
В прошлые выходные в Ярославле мотоциклист влетел в маршрутку. Водителя срочно госпитализировали, а очевидцы сделали фотографии с места ДТП.
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