В Ярославле умер известный политтехнолог

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Скорбные комментарии оставляют его друзья и коллеги
Люди до сих пор не могут поверить в случившееся
Фото: Алексей Заплатин
В Ярославле скончался известный политтехнолог Алексей Власов-Замыцкий. Среди его клиентов было множество видных политиков области. Он также был известен и уважаем в журналистском сообществе. Печальная весть появилась сегодня утром. Пока неясно, что стало причиной смерти.
— Алексей был очень критичен ко всему происходящему в наше время, и с точки зрения своего опыта и знаний - всегда умел убедительно это объяснить. Алексей был открытым и добрым, честным и совестливым человеком... Обладал набором таких простых человеческих качеств, которые утеряли ценность в публичной сфере, но были бесценны для близких ему людей, — рассказал Илья Арифулин.
— Лёша, вечная память. Отличный профессионал, хороший товарищ, большая потеря для нашего сообщества. Мы всегда будем тебя помнить, — написала Ирина Власова.
— Боже мой! Недавно мы с ним общались на Facebook. Пусть земля ему будет пухом! Мои самые искренние соболезнования родственникам, друзьям и знакомым Алексея... Слов нет, одни слёзы! — написал Николай Дейнеко.
— Запомнился мне он мне тем, что в любой ситуации, он всегда интеллигентно курил в стороне. Добрый, светлый человек, — добавил Антон Кубышкин.
Последнее время Алексей Власов-Замыцкий занимался кампанией депутата Романа Фомичёва. Сам депутат считал Власова-Замыцкого своим другом.
— Ушла эпоха... Прощай, друг, — написал Роман Фомичёв на личной странице в Facebook.
Редакция приносит свои соболезнования родным и друзьям Алексея Власова-Замыцкого.
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