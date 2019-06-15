В Ярославле умер известный политтехнолог

В Ярославле скончался известный политтехнолог Алексей Власов-Замыцкий. Среди его клиентов было множество видных политиков области. Он также был известен и уважаем в журналистском сообществе. Печальная весть появилась сегодня утром. Пока неясно, что стало причиной смерти.

— Алексей был очень критичен ко всему происходящему в наше время, и с точки зрения своего опыта и знаний - всегда умел убедительно это объяснить. Алексей был открытым и добрым, честным и совестливым человеком... Обладал набором таких простых человеческих качеств, которые утеряли ценность в публичной сфере, но были бесценны для близких ему людей, — рассказал Илья Арифулин.