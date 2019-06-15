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Происшествия

Восстановлению не подлежит: в аварии под Ярославлем пострадали три человека

Иномарка вылетела с трассы в кювет

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Машина даже опрокинулась 

Фото: УМВД России по Ярославской области

Авария случилась днём 14 июня в Большесельском районе. Видимо, молодой водитель «Рено» не справился с управлением и вылетел в кювет. Он находился не один салоне. С ним были 28- и 31-летняя пассажирки. Им повезло меньше. Если водителю на месте оказана помощь медиков, то женщины нуждаются в амбулаторном лечении.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Похожая авария случилась в Ярославской области. Там машина тоже съехала в кювет. К сожалению, всё закончилось печально: женщина погибла.

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