Восстановлению не подлежит: в аварии под Ярославлем пострадали три человека

Авария случилась днём 14 июня в Большесельском районе. Видимо, молодой водитель «Рено» не справился с управлением и вылетел в кювет. Он находился не один салоне. С ним были 28- и 31-летняя пассажирки. Им повезло меньше. Если водителю на месте оказана помощь медиков, то женщины нуждаются в амбулаторном лечении.



— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.



Похожая авария случилась в Ярославской области. Там машина тоже съехала в кювет. К сожалению, всё закончилось печально: женщина погибла.

