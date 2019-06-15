«Лицо было разбито»: в Ярославской области ищут пропавшего мужчину

Родные и близкие почти неделю не могут найти Александра Звонарева. 44-летний мужчина пропал 10 июня. Известно лишь, что Александр живёт в селе Берендеево Переславского района. Когда он пропал, на нём были серая футболка, тёмно-серые спортивные штаны и тёмные сланцы.



В соцсетях люди пишут, что встречали его в центре Переславля:



— Во вторник видела его в центре города на остановке. Лицо было разбито, — пишет Наталия Штефан.



Приметы Александра: рост 180 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза серо-голубые.

