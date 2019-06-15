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«Лицо было разбито»: в Ярославской области ищут пропавшего мужчину

Александр Звонарев перестал выходить на связь с понедельника

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Александр был легко одет

Фото: «Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область» / vk.com

Родные и близкие почти неделю не могут найти Александра Звонарева. 44-летний мужчина пропал 10 июня. Известно лишь, что Александр живёт в селе Берендеево Переславского района. Когда он пропал, на нём были серая футболка, тёмно-серые спортивные штаны и тёмные сланцы.

В соцсетях люди пишут, что встречали его в центре Переславля:

— Во вторник видела его в центре города на остановке. Лицо было разбито, — пишет Наталия Штефан.

Приметы Александра: рост 180 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза серо-голубые.

Волонтёры-поисковики просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700–54–52.

В Ярославской области нашли мужчину, который таинственно пропал, уйдя на собеседование. Андрея Марова искали неделю. Где его нашли.

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