Роковой поворот: в Рыбинске две машины столкнулись там же, где похожее ДТП случилось год назад

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Управление МЧС по Ярославской области сообщает о пострадавших
Машины развернуло поперек дороги
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сегодня, 14 июня, вечером около шести часов в Рыбинске произошло ДТП. На Переборском тракте у деревни Макарово столкнулись два автомобиля — «Хендай» и ВАЗ 2110.
От удара у «десятки» смяло всю переднюю часть.
— Есть пострадавшие, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области, но не смогли уточнить конкретнее.
Проезжавшие мимо водители говорят, что на заднем стекле «десятки» написано, что машина в прокате.
В том месте, где случилась авария, дорога делает поворот. Водители в группе «Подслушано в Рыбинске» рассуждают — такое ДТП здесь могло случиться, только если кто-то из участников аварии торопился и пошел на обгон.
Аварии на тракте — не редкость. Кстати, похожее ДТП — тоже тогда столкнулись иномарка и отечественный автомобиль — случилась здесь же почти ровно год назад. «Фольксваген» тогда протаранил «Ладу».
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