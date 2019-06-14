Роковой поворот: в Рыбинске две машины столкнулись там же, где похожее ДТП случилось год назад

Сегодня, 14 июня, вечером около шести часов в Рыбинске произошло ДТП. На Переборском тракте у деревни Макарово столкнулись два автомобиля — «Хендай» и ВАЗ 2110.

От удара у «десятки» смяло всю переднюю часть.

— Есть пострадавшие, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области, но не смогли уточнить конкретнее.

Проезжавшие мимо водители говорят, что на заднем стекле «десятки» написано, что машина в прокате.

В том месте, где случилась авария, дорога делает поворот. Водители в группе «Подслушано в Рыбинске» рассуждают — такое ДТП здесь могло случиться, только если кто-то из участников аварии торопился и пошел на обгон.



Аварии на тракте — не редкость. Кстати, похожее ДТП — тоже тогда столкнулись иномарка и отечественный автомобиль — случилась здесь же почти ровно год назад. «Фольксваген» тогда протаранил «Ладу».