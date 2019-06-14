Дом полыхал четыре часа: в Ярославском районе в пожаре погибла женщина

Сегодня ночью в Ярославской районе случился страшный пожар. В деревне Суринское загорелся дом. Пожар был серьезный — тушили до утра.

— Сообщение о пожаре поступило в 00:04, ликвидировали пожар в 04:31, — рассказали о масштабах пожара в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

В пожаре погибла пожилая женщина — 83-летняя хозяйка дома. Её тело нашли в сгоревшем доме.

— Причиной смерти женщины явилось отравление угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «убийство», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.