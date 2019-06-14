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Происшествия

Дом полыхал четыре часа: в Ярославском районе в пожаре погибла женщина

В трагедии разбираются следователи

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От дома почти ничего не осталось

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня ночью в Ярославской районе случился страшный пожар. В деревне Суринское загорелся дом. Пожар был серьезный — тушили до утра.

— Сообщение о пожаре поступило в 00:04, ликвидировали пожар в 04:31, — рассказали о масштабах пожара в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

В пожаре погибла пожилая женщина — 83-летняя хозяйка дома. Её тело нашли в сгоревшем доме. 

— Причиной смерти женщины явилось отравление угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «убийство», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. 

Чтобы понять, что случилось и почему пожилую женщину оставили умирать в охваченном огнём доме, следователи работают на месте, собирают доказательства и назначили несколько экспертиз.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

пожар

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КОММЕНТАРИИ (1)

1 житель
14 июн 2019 в 19:39

да там геноцид местных