Дом полыхал четыре часа: в Ярославском районе в пожаре погибла женщина

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В трагедии разбираются следователи
От дома почти ничего не осталось
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сегодня ночью в Ярославской районе случился страшный пожар. В деревне Суринское загорелся дом. Пожар был серьезный — тушили до утра.
— Сообщение о пожаре поступило в 00:04, ликвидировали пожар в 04:31, — рассказали о масштабах пожара в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.
В пожаре погибла пожилая женщина — 83-летняя хозяйка дома. Её тело нашли в сгоревшем доме.
— Причиной смерти женщины явилось отравление угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «убийство», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Чтобы понять, что случилось и почему пожилую женщину оставили умирать в охваченном огнём доме, следователи работают на месте, собирают доказательства и назначили несколько экспертиз.
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да там геноцид местных