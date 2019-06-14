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Происшествия

С огнём боролись четыре с половиной часа: в Ярославской области в пожаре погибла женщина

Трагедия произошла сегодня ночью

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83-летняя женщина не смогла выбраться из дома

Фото: ГУ МЧС по ЯО

Сегодня ночью в деревне Суринское Ярославского района произошла трагедия: в пожаре погибла женщина.

— Частный дом загорелся в 00:04. Пожар тушили четыре с половиной часа. К сожалению, без жертв не обошлось. Погибла 83-летняя женщина, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, два дня назад в Ярославской области произошёл пожар в жилом доме. В квартире, где начался огонь, были два брата. Один из них не смог выбраться из пожара.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

пожарМЧС

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