С огнём боролись четыре с половиной часа: в Ярославской области в пожаре погибла женщина

Сегодня ночью в деревне Суринское Ярославского района произошла трагедия: в пожаре погибла женщина.



— Частный дом загорелся в 00:04. Пожар тушили четыре с половиной часа. К сожалению, без жертв не обошлось. Погибла 83-летняя женщина, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.



Причины пожара устанавливаются.



Напомним, два дня назад в Ярославской области произошёл пожар в жилом доме. В квартире, где начался огонь, были два брата. Один из них не смог выбраться из пожара.