С огнём боролись четыре с половиной часа: в Ярославской области в пожаре погибла женщина

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Трагедия произошла сегодня ночью
83-летняя женщина не смогла выбраться из дома
Фото: ГУ МЧС по ЯО
Сегодня ночью в деревне Суринское Ярославского района произошла трагедия: в пожаре погибла женщина.
— Частный дом загорелся в 00:04. Пожар тушили четыре с половиной часа. К сожалению, без жертв не обошлось. Погибла 83-летняя женщина, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Причины пожара устанавливаются.
Напомним, два дня назад в Ярославской области произошёл пожар в жилом доме. В квартире, где начался огонь, были два брата. Один из них не смог выбраться из пожара.
Поделиться