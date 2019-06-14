Тело лежало дома три дня: в Ярославской области мужчина сам похоронил свою жену, никому не рассказав

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Он вырыл яму на местном кладбище
Женщина скончалась дома
Фото: Александра Савельева
В Ярославской области в селе Аббакумцево мужчина сам похоронил свою жену. 48-летняя женщина скончалась дома 6 июня. Её 51-летний супруг не стал никому сообщать о случившемся. Три дня тело жены лежало дома. 9 июня мужчина пошёл на местное кладбище, выкопал могилу и захоронил жену.
— Тело женщины было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. Следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. ПО результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
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