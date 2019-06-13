Стрельба в подъезде: в Ярославской области мужчина открыл огонь из-за парковки

Вчера два соседа не смогли поделить одно парковочное место. Оппоненты обменялись крепкими выражениями. В итоге один из них подумал, что на этом конфликт исчерпан. Но не тут-то было. 34-летний мужчина зашёл в свой подъезд, а его 38-летний оппонент проследовал за ним. В руках он держал пистолет. 38-летний мужчина выстрелил четыре раза. Одна пуля попала в левую руку 34-летнего жителя Рыбинска. А одной стрелявший ранил сам себя в ногу. Обоих госпитализировали.

В Рыбинске на набережной Космонавтов, 27 произошёл конфликт из-за парковки.

— Оружие изъято. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Во время проверки выяснилось, что мужчина стрелял из травматического оружия.

