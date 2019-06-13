Стрельба в подъезде: в Ярославской области мужчина открыл огонь из-за парковки

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Оба участника конфликта оказались в больнице
Два соседа не смогли поделить одно место
Фото: Александра Савельева
В Рыбинске на набережной Космонавтов, 27 произошёл конфликт из-за парковки.
Вчера два соседа не смогли поделить одно парковочное место. Оппоненты обменялись крепкими выражениями. В итоге один из них подумал, что на этом конфликт исчерпан. Но не тут-то было. 34-летний мужчина зашёл в свой подъезд, а его 38-летний оппонент проследовал за ним. В руках он держал пистолет. 38-летний мужчина выстрелил четыре раза. Одна пуля попала в левую руку 34-летнего жителя Рыбинска. А одной стрелявший ранил сам себя в ногу. Обоих госпитализировали.
— Оружие изъято. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Во время проверки выяснилось, что мужчина стрелял из травматического оружия.
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Разве парковочные места во дворах кем-то выкуплены, чтобы на них единолично можно претендовать !?..Что за глупость !!! И по какому праву наглецы устанавливают эти запорные рамки на асфальте..Куда смотрят Управляющие Конторы ЖКХ ??! Вся дворовая территория общая для жильцов домов и их гостей.
А если будет оборот ручного стрелкового оружия, то количество буйных сократится в разы, за очень короткое время. Ну и преступность уменьшится.