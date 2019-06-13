Сидел, свесив ноги: ярославец высунулся из окна многоэтажки из-за ссоры с женой. Видео

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На место приехали полиция и спасатели
Мужчина сидел на карнизе
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com
Странный поступок молодого человека снял на видео житель дома № 54 по Ленинградскому проспекту. На кадрах видно, как мужчина сидит на окне подъезда на 4-м этаже, свесив вниз ноги. По словам очевидцев, инцидент случился вчера вечером в районе восьми-десяти часов.
Ранее очевидцы думали, что на окне сидит подросток. Но как оказалось, это был взрослый человек. Информацию подтвердили в полиции.
— С мужчиной всё в порядке, он самостоятельно спустился в подъезд, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.
В полиции пояснили, что инцидент произошёл после семейной ссоры. Мужчина поругался с супругой и, видимо, таким образом хотел привлечь её внимание, а заодно внимание соседей.
Летом у открытых окон многоэтажек стали чаще замечать маленьких детей. Последний раз в Переславле-Залесском из окна квартиры выпал полуторагодовалый мальчик. В отношении его воспитательницы завели уголовное дело.
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