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Сидел, свесив ноги: ярославец высунулся из окна многоэтажки из-за ссоры с женой. Видео

На место приехали полиция и спасатели

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Мужчина сидел на карнизе

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Странный поступок молодого человека снял на видео житель дома № 54 по Ленинградскому проспекту. На кадрах видно, как мужчина сидит на окне подъезда на 4-м этаже, свесив вниз ноги. По словам очевидцев, инцидент случился вчера вечером в районе восьми-десяти часов.

Ранее очевидцы думали, что на окне сидит подросток. Но как оказалось, это был взрослый человек. Информацию подтвердили в полиции.

— С мужчиной всё в порядке, он самостоятельно спустился в подъезд, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

В полиции пояснили, что инцидент произошёл после семейной ссоры. Мужчина поругался с супругой и, видимо, таким образом хотел привлечь её внимание, а заодно внимание соседей. 

Летом у открытых окон многоэтажек стали чаще замечать маленьких детей. Последний раз в Переславле-Залесском из окна квартиры выпал полуторагодовалый мальчик. В отношении его воспитательницы завели уголовное дело.

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