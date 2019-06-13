Сидел, свесив ноги: ярославец высунулся из окна многоэтажки из-за ссоры с женой. Видео

Странный поступок молодого человека снял на видео житель дома № 54 по Ленинградскому проспекту. На кадрах видно, как мужчина сидит на окне подъезда на 4-м этаже, свесив вниз ноги. По словам очевидцев, инцидент случился вчера вечером в районе восьми-десяти часов.

Ранее очевидцы думали, что на окне сидит подросток. Но как оказалось, это был взрослый человек. Информацию подтвердили в полиции.

— С мужчиной всё в порядке, он самостоятельно спустился в подъезд, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

