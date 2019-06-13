В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело за то, что ребёнок выпал из окна

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Подробности ЧП в Ярославской области
Женщина ушла в магазин
Фото: Ok.ru, Александра Савельева
В Переславле-Залесском полуторагодовалый ребёнок выпал из окна на третьем этаже. 9 июня мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. Оказалось, что малыш остался дома под присмотром 10-летнего брата и 12-летней сестры.
— Мама оставила детей, потому что ушла в магазин, — сообщил источник 76.RU. — Женщина работает воспитателем в детском саду. Семья неполная. На учёте не состояла.
Ребёнок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правого плеча, правого бедра и переломом лучевой кости правой руки.
— В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. Следователи детально установят все обстоятельства произошедшего. С целью дальнейшего контроля семья будет поставлена на учет органами системы профилактики, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, что недавно в отношении ещё одной мамы возбудили уголовное дело. Её пятилетний сын выпал из окна, потому что остался дома один.
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"В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело..." - к чему этот заголовок? Разве это событие связано с профессиональной деятельностью женщины? Нет. Следовательно, профессия здесь не при чем.