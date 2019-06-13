В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело за то, что ребёнок выпал из окна

В Переславле-Залесском полуторагодовалый ребёнок выпал из окна на третьем этаже. 9 июня мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. Оказалось, что малыш остался дома под присмотром 10-летнего брата и 12-летней сестры.

— Мама оставила детей, потому что ушла в магазин, — сообщил источник 76.RU. — Женщина работает воспитателем в детском саду. Семья неполная. На учёте не состояла.

Ребёнок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правого плеча, правого бедра и переломом лучевой кости правой руки.