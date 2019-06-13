Четыре ДТП за один день: в отношении водителя, который сбил маму с дочкой, возбудили дело

В отношении 45-летнего водителя, который сбил маму с дочкой, возбудили уголовное дело.

Напомним, что ДТП произошло 27 апреля около 20:00 во Фрунзенском районе Ярославля. Под колёса «Нивы» попали 45-летняя женщина и её 8-летняя дочка. Очевидцы рассказали, что женщину придавило бампером машины.

— Пьяное тело на «Ниве» от дома номер 57 по 1-й Тормозной зацепило две машины, после чего, сделав круг по Фрунзе и Костромскому шоссе, выехало на Пирогова. Далее у гаражей сбивает маму и дочку. Девочка в больнице, мама в плохом состоянии тоже в больнице, — сообщали тогда очевидцы аварии.