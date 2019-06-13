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Четыре ДТП за один день: в отношении водителя, который сбил маму с дочкой, возбудили дело

Ярославец сел за руль нетрезвым

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Женщина попала в реанимацию

Фото: Липовая Гора Ярославль — Районы 76 / Vk.com

В отношении 45-летнего водителя, который сбил маму с дочкой, возбудили уголовное дело.

Напомним, что ДТП произошло 27 апреля около 20:00 во Фрунзенском районе Ярославля. Под колёса «Нивы» попали 45-летняя женщина и её 8-летняя дочка. Очевидцы рассказали, что женщину придавило бампером машины.

— Пьяное тело на «Ниве» от дома номер 57 по 1-й Тормозной зацепило две машины, после чего, сделав круг по Фрунзе и Костромскому шоссе, выехало на Пирогова. Далее у гаражей сбивает маму и дочку. Девочка в больнице, мама в плохом состоянии тоже в больнице, — сообщали тогда очевидцы аварии.

Как нам стало известно, несчастная женщина попала в реанимацию.

В УМВД по Ярославской области подтвердили: водитель сел за руль пьяным. Кроме того, мужчина уже был лишён прав за нетрезвую езду.

В этот же день он стал участником еще трёх ДТП

Фото: Липовая Гора Ярославль — Районы 76 / Vk.com

— Также было установлено, что в этот же день он стал участником еще трёх ДТП, после чего в нарушение Правил дорожного движения с мест ДТП уехал. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях. Судом вынесено решение об административном аресте — в общей сложности срок административного ареста составил 45 суток, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Человек
13 июн 2019 в 11:47

Лишайте прав пожизненно и изымайте машину за пьянство за рулём.