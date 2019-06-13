Чуть не сбил пешехода: появилось видео ДТП, где «Нива» перевернулась на крышу

Василий 13 июн 2019 в 13:58

Правила для пешеходов в Европе, например в Германии: "Пешеходы, которые хотят воспользоваться переходом, должны осуществить контакт глазами с водителями автомашин. Дети же в любом случае должны подать знак рукой и только тогда вступить на переход, когда водители автомашин со всей очевидностью остановились перед ними. При неясной дорожно-транспортной ситуации пешеходы должны отказаться от своего преимущественного права (во избежание получения травмы)". Не понимаю, почему наши законодатели категорически не хотят перенимать зарубежный опыт, а пытаются влиять на ситуацию исключительно путём ужесточения наказания лишь для одной категории участников движения.