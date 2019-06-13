Чуть не сбил пешехода: появилось видео ДТП, где «Нива» перевернулась на крышу

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В аварии пострадали двое
Пешеход переходил по «зебре»
Фото: «Ярнет»
В интернет выложили видеозапись момента ДТП с автомобилем «Нива-Шевроле», который перевернулся на крышу.
На кадрах видно, что авария произошла из-за того, что водитель начал уходить от столкновения с пешеходом, который переходил дорогу по «зебре».
— Авария произошла в 06:00. Помощь медиков понадобилась 41-летнему водителю и 67-летней пассажирке, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
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Деревьев там нет и переход нормально просматривается. Но дорога с очень плотным потоком и большими скоростями, такого перехода, в каком виде он сейчас, быть не должно. Нужен светофор с кнопкой. А водители обязаны реагировать на наличие перехода, снижать скорость, если машины в соседних полосах загораживают обзор.
Перед пешеходным переходом растут деревья и водителям не видно обезумевших пешеходов, которые ходят по переходу как у себя дома, не удосуживаясь убедиться в безопасности перехода. Пешеход в рубашке родился и всю жизнь должен благодарить водителя, который ценой своей жизни спас его от смерти.
Правила для пешеходов в Европе, например в Германии: "Пешеходы, которые хотят воспользоваться переходом, должны осуществить контакт глазами с водителями автомашин. Дети же в любом случае должны подать знак рукой и только тогда вступить на переход, когда водители автомашин со всей очевидностью остановились перед ними. При неясной дорожно-транспортной ситуации пешеходы должны отказаться от своего преимущественного права (во избежание получения травмы)". Не понимаю, почему наши законодатели категорически не хотят перенимать зарубежный опыт, а пытаются влиять на ситуацию исключительно путём ужесточения наказания лишь для одной категории участников движения.