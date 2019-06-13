ДТП на ЮЗОД в Ярославле: «Нива» перевернулась на крышу: видео

Сегодня рано утром на Юго-Западной окружной дороге произошло ДТП: автомобиль «Шевроле-Нива» перевернулся на крышу. Очевидцы сразу же вызвали скорую и сотрудников ГИБДД.

— Авария произошла в 06:00. Помощь медиков понадобилась 41-летнему водителю и 67-летней пассажирке, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.

К счастью, водитель и пассажир получили лёгкие травмы и нуждаются в амбулаторном лечении.

