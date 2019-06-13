ДТП на ЮЗОД в Ярославле: «Нива» перевернулась на крышу: видео

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В аварии есть пострадавшие
Пострадали водитель и пассажир
Фото: ГУ МЧС по ЯО
Сегодня рано утром на Юго-Западной окружной дороге произошло ДТП: автомобиль «Шевроле-Нива» перевернулся на крышу. Очевидцы сразу же вызвали скорую и сотрудников ГИБДД.
— Авария произошла в 06:00. Помощь медиков понадобилась 41-летнему водителю и 67-летней пассажирке, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.
К счастью, водитель и пассажир получили лёгкие травмы и нуждаются в амбулаторном лечении.
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