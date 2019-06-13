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Происшествия

Во время пожара в жилом доме погиб мужчина: что известно о причинах происшествия

Жителя Ярославской области обнаружили только после того, как потушили огонь

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Пожар в Рыбинске

Фото: ГУ МЧС по ЯО

При пожаре в Рыбинске погиб 51-летний мужчина. По сообщению МЧС, вчера в 15:15 в доме на проспекте Генерала Батова, 29 загорелась квартира. К сожалению, хозяина квартиры спасти не удалось. Его обнаружили только после того, как потушили огонь.

— Пожар ликвидировали в 15:40, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Как оказалось, в квартире были два брата. Они вместе выпивали. Второй мужчина не пострадал.

Как нам стало известно, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

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Анна Лурье

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