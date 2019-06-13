Это головная боль спасателей: пять опасностей, которые подстерегают ребёнка летом

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Ярославские спасатели рассказали, от чего родителям необходимо защитить детей
На каникулах часто невозможно постоянно следить за ребёнком
Фото: Александра Савельева
Летом во время каникул дети часто бывают предоставлены сами себе. Особенно подростки, ведь за ними невозможно следить 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Ярославские спасатели рассказали о пяти летних опасностях для детей, об этих ситуациях родители могли даже не задумываться раньше.
Пляжи
В такую жару детвору, как и взрослых, тянет освежиться к воде. На пляжи приходят целые компании подростков без взрослых.
— Это просто головная боль наших спасателей, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова. — Когда один подросток приходит, то спасатели могут поговорить с ним, убедить, что одному без присмотра нельзя купаться. А когда приходит компания по 5–6 человек, она начинают бахвалиться друг перед другом. Да, они вроде уже и взрослые, но навыков-то у них ещё нет. Особенно любят подростки приходить самостоятельно на пляж в Брагино, а там река сужается, судоходный ход совсем рядом, волной может накрыть.
Заброшки
Ещё одно место, которое как магнит притягивает подростков, — заброшенные здания. Это могут быть недострои или расселённые дома.
— Расселённые пустующие дома опасны тем, что старые гнилые перекрытия могут не выдержать и провалиться прямо под детьми, — говорит Ирина Грушникова. — Не меньше опасны и недострои. Залезают в заброшенные здания подростки чаще всего в тёмное время суток. И есть опасность попросту не заметить в темноте открытую шахту лифта.
Острые заборы
— Вызовов по 5–6 за лето у нас бывает из-за того, что ребёнок напоролся на острую пику, перелезая через забор, — рассказали спасатели. — Просто снять с впившейся части нельзя — это чревато тем, что откроется сильное кровотечение. Приходится вырезать эту часть забора и уже потом передавать ребёнка медикам.
Детские городки
За детьми помладше хоть и проще уследить, но их любознательность не даст взрослым расслабиться. Неприятности могут подстерегать даже в местах, которые специально для детей оборудованы.
— Куда только не стараются пролезть дети в детских городках, — говорит Ирина Грушникова. — Застревают руками, ногами, головой. Часто просто аккуратно вытащить ребёнка не получается. Чтобы освободить застрявшего ребёнка, специальным оборудованием спасатели разрезают части городка.
Заблокированные замки
— Придумайте для детей считалочку, которую они будут говорить, выходя из дома, и проверять, всё ли они взяли с собой, — сказала Ирина Грушникова. — Казалось бы просто, но это поможет ребёнку не забывать дома ключи. Хорошо, если до прихода взрослых осталось немного времени и ребёнок может их дождаться. Но совсем недавно был случай, что школьник вышел из квартиры, захлопнул дверь, а там английский замок, который снаружи только ключами открывается. Ребёнок понял, что ключи остались в квартире, а на плите кипятился чайник. Позвонил в Центр гражданской защиты, спасателям пришлось вскрывать двери.
Спасатели просят ярославцев ни на минуту не оставлять детей одних в машине. Даже если вы рядом, если вам надо выйти на несколько секунд.
Всего пару дней назад отцу в панике пришлось вызывать спасателей из-за того, что по его оплошности маленький мальчик оказался заблокированным в авто.
Также спасатели рекомендуют родителям маленьких детей всегда перед выходом делать их фото на сотовый телефон.
— Случается, что в торговых центрах, на праздниках — в местах большого скопления людей — малыш может потеряться, — говорит Ирина Грушникова. — У родителей часто глаз замыливается, и в состоянии близком к панике, а именно такое бывает, когда вы понимаете, что у вас ребёнок пропал, очень сложно вспомнить, во что он был одет. А тут у вас как подстраховка всегда будет наисвежайшее и актуальное фото вашего ребёнка. Это поможет в разы быстрее найти потерявшегося малыша.
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