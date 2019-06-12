Грузовик сметал всё на своём пути: появилось видео аварии с КАМАЗом на Московском проспекте

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Водтель мчал на красный свет
Гружёный КАМАЗ практически вылетел на встречку
Фото: SafeRegion / Youtube.com
Опубликовано видео с уличных камер, на которые попал момент аварии «Рено-Логана» с КАМАЗом на Московском проспекте. ДТП произошло 10 июня на пересечении с улицей Слепнёва по направлению в центр города.
На кадрах видно, как КАМАЗ, не сбавляя скорости, пересекает перекрёсток на красный свет. В это время с улицы Слепнёва на Московский проспект начал поворачивать поток машин. Первым выезжал голубой «Рено-Логан», и гружёный гравием КАМАЗ буквально сбил легковушку.
Затем КАМАЗ понесло на встречку. Полностью остановиться грузовик сумел, только смяв несколько метров разделительного забора и сильно перепугав водителей, которые ничего не успели бы сделать, если бы КАМАЗ не остановился.
— По моему мнению, синдром трассы. Наверное, въехал с М-8 в город на зеленый, а здесь уже помедленней и поаккуратней ехать надо, тем более на самосвале гружёном, — рассуждают ярославцы в соцсетях. — На «Логане» водила бессмертный походу.
— Он видел, что не успеет, но все равно ехал. И на «Логане» отлично стартанул, и никакого бокового зрения, — осуждает обоих водителей подписчик K1lld0nk.
Напомним, ярославские власти решили следить за лосями на дорогах, чтобы снизить страшную статистику по ДТП.
А вчера на Московском проспекте снесли забор ещё в одном месте: в ДТП попал автобус с пассажирами.
Поделиться