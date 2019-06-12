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Происшествия

Грузовик сметал всё на своём пути: появилось видео аварии с КАМАЗом на Московском проспекте

Водтель мчал на красный свет

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Гружёный КАМАЗ практически вылетел на встречку

Фото: SafeRegion / Youtube.com

Опубликовано видео с уличных камер, на которые попал момент аварии «Рено-Логана» с КАМАЗом на Московском проспекте. ДТП произошло 10 июня на пересечении с улицей Слепнёва по направлению в центр города.

На кадрах видно, как КАМАЗ, не сбавляя скорости, пересекает перекрёсток на красный свет. В это время с улицы Слепнёва на Московский проспект начал поворачивать поток машин. Первым выезжал голубой «Рено-Логан», и гружёный гравием КАМАЗ буквально сбил легковушку.

Затем КАМАЗ понесло на встречку. Полностью остановиться грузовик сумел, только смяв несколько метров разделительного забора и сильно перепугав водителей, которые ничего не успели бы сделать, если бы КАМАЗ не остановился. 

— По моему мнению, синдром трассы. Наверное, въехал с М-8 в город на зеленый, а здесь уже помедленней и поаккуратней ехать надо, тем более на самосвале гружёном, — рассуждают ярославцы в соцсетях. — На «Логане» водила бессмертный походу.

— Он видел, что не успеет, но все равно ехал. И на «Логане» отлично стартанул, и никакого бокового зрения, — осуждает обоих водителей подписчик K1lld0nk.

Напомним, ярославские власти решили следить за лосями на дорогах, чтобы снизить страшную статистику по ДТП.

А вчера на Московском проспекте снесли забор ещё в одном месте: в ДТП попал автобус с пассажирами.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Видео ДТП

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гостья
12 июн 2019 в 14:55

Маршрутки и грузовой транспорт весь так ездит. ПДД для них не существует.

Гость
12 июн 2019 в 14:23

Дак этот баран на грузовике тупо ехал на красный .

123
12 июн 2019 в 17:55

Нужно запретить въезд большегрузных машин в город.