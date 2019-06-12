Грузовик сметал всё на своём пути: появилось видео аварии с КАМАЗом на Московском проспекте

Опубликовано видео с уличных камер, на которые попал момент аварии «Рено-Логана» с КАМАЗом на Московском проспекте. ДТП произошло 10 июня на пересечении с улицей Слепнёва по направлению в центр города.

На кадрах видно, как КАМАЗ, не сбавляя скорости, пересекает перекрёсток на красный свет. В это время с улицы Слепнёва на Московский проспект начал поворачивать поток машин. Первым выезжал голубой «Рено-Логан», и гружёный гравием КАМАЗ буквально сбил легковушку.

Затем КАМАЗ понесло на встречку. Полностью остановиться грузовик сумел, только смяв несколько метров разделительного забора и сильно перепугав водителей, которые ничего не успели бы сделать, если бы КАМАЗ не остановился.