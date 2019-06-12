Сгорело всё: в Ярославской области собирают помощь одинокому пенсионеру, оставшемуся без дома

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Волонтёры хотят привезти пожилому мужчине новое жильё
Жить в доме невозможно
Фото: Сергей Васильев
Дом «ветерана из землянки» Валентина Махалина, который решили отдать пенсионеру-погорельцу, пока не могут привезти новому хозяину. Не хватает денег. Сбор помощи объявил священник Сергей Васильев из села Давыдово.
— У 73-летнего Александра Коршунова пенсия 11 625 рублей. С 1986 года проживает в деревне Емельянниково Борисоглебского района Ярославской области. Дом, в котором он живет, построен в 1968 году, щитовой, ветхий, обогревается аварийной печью, тепло держит плохо. 17 марта 2018 года поздно вечером внутри дома был пожар из-за аварийной печки. Последствия пожара видны на фотографиях. После этого дом стал аварийным и непригодным для проживания (ремонтировать его бессмысленно, дешевле построить новый), электричество отключили полностью по причине аварийности жилья, — пишет Сергей Васильев.
Новый дом может появиться. Но его нужно перевезти в село. Сейчас дом, на который когда-то собирали, чтобы подарить Махалину, стоит в Красноперекопском районе Ярославля. В деревне Емельянниково администрация выделила под дом землю.
— Нужно собрать 45 000 рублей для оплаты работ по разборке, перевозке и строительству дома, — пишет Васильев.
Если вы хотите помочь, можно связаться с Васильевым.
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