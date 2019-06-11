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Известный ярославский бизнесмен, которого обвиняют в педофилии, выступил в суде с последним словом

Что сказал Владимир Голубев

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Приговор Голубеву вынесут 13 июня

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославском областном суде с последним словом выступал известный бизнесмен Владимир Голубев. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырёх девочек в возрасте от 8 до 10 лет. По данным СУ СК РФ по Ярославской области, бизнесмен замешан как минимум в пяти эпизодах.

— На последнем слове обвиняемый вину не признал. Просил его оправдать. Утверждал, что вся эта ситуация подстроена, — сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Напомним, Голубева задержали в 2017 году. По данным следователей, мужчина случайно выбирал своих жертв в Красноперекопском районе. Во время расследования уголовного дела Голубеву назначили психиатрическую экспертизу.

— Экспертиза проводилась в Московском институте имени Сербского. По её результатам мужчина признан вменяемым, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Свой приговор Владимир Голубев услышит 13 июня.

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