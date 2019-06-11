«Ребёнок потерял сознание»: в Ярославской области на пешеходном переходе сбили двух детей

Серьёзное ДТП произошло в Тутаеве 10 июня около 20:40. На проспекте 50-летия Победы 29-летний мужчина на машине «Хонда-Цивик» сбил 13- и 8-летнего мальчиков.



— По предварительной информации, мужчина сбил детей при повороте на регулируемом пешеходном переходе, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Очевидцы говорят, водитель ехал на красный свет.

— На красный гнал, — пишет в соцсетях Виктория Вольницкая. — Один мальчик нёс пиццу, другой — воду. Один потерял сознание. Водитель сказал, что его солнце ослепило.