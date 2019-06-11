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Происшествия

«Ребёнок потерял сознание»: в Ярославской области на пешеходном переходе сбили двух детей

Очевидцы говорят, что водитель ехал на красный

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Детей увезли в больницу

Фото: «Тутаевский Бетмон / Тутаев Подслушано» / Vk.com

Серьёзное ДТП произошло в Тутаеве 10 июня около 20:40. На проспекте 50-летия Победы 29-летний мужчина на машине «Хонда-Цивик» сбил 13- и 8-летнего мальчиков.

— По предварительной информации, мужчина сбил детей при повороте на регулируемом пешеходном переходе, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Очевидцы говорят, водитель ехал на красный свет.

— На красный гнал, — пишет в соцсетях Виктория Вольницкая. — Один мальчик нёс пиццу, другой — воду. Один потерял сознание. Водитель сказал, что его солнце ослепило.

Мальчиков на скорой увезли в больницу. У ребят серьёзные травмы.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Мудрец
11 июн 2019 в 09:20

Не солнце ослепило, а чувство безответственности.