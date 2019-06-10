11 июня вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 64.79
eur 73.21
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 64.79
eur 73.21
Происшествия

Маленький ребёнок заходился плачем: в Ярославле в машине оставили двух детей и собаку

На место вызвали полицию

Поделиться

991
1 Обсудить

Все новости

Все новости

У авто оставили приоткрытым окно

Фото: Николай Иванович «Дороги Ярославля» / Facebook.com

Детский плач, доносящийся из одной из машин на парковке возле торгового центра на улице Республиканской, услышали прохожие. В авто с приоткрытым стеклом возле водительского места находились двое детей и собака.

Подошедшие к машине люди вызвали полицию и стали снимать авто на видео. Пёс стыдливо отворачивал морду, на заднем сиденье сидела маленькая девочка, а совсем маленький ребёнок заходился плачем.

Ролик выложили в группу «Дороги Ярославля» в Facebook.

— Кто оставил детей в машине? — написал в группе Николай Иванович.

— До слёз! — прокомментировала видео Любовь Талашова.

— Боже, как таких маленьких одних оставить можно? — написала Марина Антонова. — Да еще и в машине!

Как стало известно, к моменту приезда полиции мать уже была в машине, с детьми всё было в порядке.

В конце прошлой недели в машине оказался заблокирован малыш. Отцу пришлось вызывать спасателей.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

детиавто

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

ывап
10 июн 2019 в 22:41

собаку то за что?