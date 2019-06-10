Маленький ребёнок заходился плачем: в Ярославле в машине оставили двух детей и собаку

Детский плач, доносящийся из одной из машин на парковке возле торгового центра на улице Республиканской, услышали прохожие. В авто с приоткрытым стеклом возле водительского места находились двое детей и собака.



Подошедшие к машине люди вызвали полицию и стали снимать авто на видео. Пёс стыдливо отворачивал морду, на заднем сиденье сидела маленькая девочка, а совсем маленький ребёнок заходился плачем.



Ролик выложили в группу «Дороги Ярославля» в Facebook.

— Кто оставил детей в машине? — написал в группе Николай Иванович.

