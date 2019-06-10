Маленький ребёнок заходился плачем: в Ярославле в машине оставили двух детей и собаку

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На место вызвали полицию
У авто оставили приоткрытым окно
Детский плач, доносящийся из одной из машин на парковке возле торгового центра на улице Республиканской, услышали прохожие. В авто с приоткрытым стеклом возле водительского места находились двое детей и собака.
Подошедшие к машине люди вызвали полицию и стали снимать авто на видео. Пёс стыдливо отворачивал морду, на заднем сиденье сидела маленькая девочка, а совсем маленький ребёнок заходился плачем.
Ролик выложили в группу «Дороги Ярославля» в Facebook.
— Кто оставил детей в машине? — написал в группе Николай Иванович.
— До слёз! — прокомментировала видео Любовь Талашова.
— Боже, как таких маленьких одних оставить можно? — написала Марина Антонова. — Да еще и в машине!
Как стало известно, к моменту приезда полиции мать уже была в машине, с детьми всё было в порядке.
В конце прошлой недели в машине оказался заблокирован малыш. Отцу пришлось вызывать спасателей.