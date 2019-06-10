Движение сильно затруднено: на Московском проспекте самосвал снёс разделительное ограждение

ДТП произошло вечером на Московском проспекте. Напротив дома 159 самосвал влетел в разделительное ограждение и снёс его. Очевидцы сообщают, что грузовик задел ещё одну машину.

— Часть забора снёс и зацепил «десятку», которая под стрелку стояла, — написал Сергей Химич в группе «Первый Ярославский автопортал» во «ВКонтакте».

Из-за аварии в сторону центра сейчас затруднено движение транспорта.



К счастью, в ДТП серьёзно досталось только забору.



— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

