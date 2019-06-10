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Происшествия

Движение сильно затруднено: на Московском проспекте самосвал снёс разделительное ограждение

На места работают сотрудники Госавтоинспекции

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Машина снесла часть забора

Фото: Виктория Виблая «Фрунзенский район Ярославль» / Vk.com

ДТП произошло вечером на Московском проспекте. Напротив дома 159 самосвал влетел в разделительное ограждение и снёс его. Очевидцы сообщают, что грузовик задел ещё одну машину.

— Часть забора снёс и зацепил «десятку», которая под стрелку стояла, — написал Сергей Химич в группе «Первый Ярославский автопортал» во «ВКонтакте».

Из-за аварии в сторону центра сейчас затруднено движение транспорта.

К счастью, в ДТП серьёзно досталось только забору.

— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас на места работают сотрудники ГИБДД.

В Ярославле завершили расследование уголовного дела после аварии на Юго-Западной дороге с другим грузовиком. Водитель, по вине которого один человек погиб, а ещё двое получили травмы, предстанет перед судом.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ДТП

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КОММЕНТАРИИ (2)

Димон
11 июн 2019 в 00:02

Судя по нарощеным бортам машинка под не слабым перегрузом ходит.

Гость
10 июн 2019 в 21:57

А какого вообще в город запускают большегрузную технику?