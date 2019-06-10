Движение сильно затруднено: на Московском проспекте самосвал снёс разделительное ограждение

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На места работают сотрудники Госавтоинспекции
Машина снесла часть забора
ДТП произошло вечером на Московском проспекте. Напротив дома 159 самосвал влетел в разделительное ограждение и снёс его. Очевидцы сообщают, что грузовик задел ещё одну машину.
— Часть забора снёс и зацепил «десятку», которая под стрелку стояла, — написал Сергей Химич в группе «Первый Ярославский автопортал» во «ВКонтакте».
Из-за аварии в сторону центра сейчас затруднено движение транспорта.
К счастью, в ДТП серьёзно досталось только забору.
— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Сейчас на места работают сотрудники ГИБДД.
В Ярославле завершили расследование уголовного дела после аварии на Юго-Западной дороге с другим грузовиком. Водитель, по вине которого один человек погиб, а ещё двое получили травмы, предстанет перед судом.