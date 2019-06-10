Скончался по дороге в больницу: в Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

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ДТП случилось в Мышкинском районе
Авария случилась на 199-м километре автодороги в строну Череповца
9 июня в Мышкинском районе сбили пешехода. ДТП случилось поздней ночью около 02:20. По предварительной информации, 40-летний водитель «Хонды» сбил пешехода, который вышел на проезжую часть. Видимо, в ночи водитель не заметил человека.
— В результате ДТП пешеход был госпитализирован, от полученных травм скончался, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ровно неделю назад в Ростове грузовик насмерть сбил мужчину. Это произошло в тот день, когда в город приехал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он начал раздавать людям тысячерублёвые купюры. Началась давка.