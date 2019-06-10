Скончался по дороге в больницу: в Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

9 июня в Мышкинском районе сбили пешехода. ДТП случилось поздней ночью около 02:20. По предварительной информации, 40-летний водитель «Хонды» сбил пешехода, который вышел на проезжую часть. Видимо, в ночи водитель не заметил человека.



— В результате ДТП пешеход был госпитализирован, от полученных травм скончался, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Ровно неделю назад в Ростове грузовик насмерть сбил мужчину. Это произошло в тот день, когда в город приехал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он начал раздавать людям тысячерублёвые купюры. Началась давка.