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В Ярославле задержали мужчину, который изнасиловал официантку

Первые подробности происшествия

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Женщина работает в кафе в центре города

Фото: Александра Савельева

В Ярославле задержали насильника. Об этом рассказал источник 76.RU.

Как стало известно нашим корреспондентам, вчера 37-летний гражданин Узбекистана напал на 43-летнюю женщину.

— Находясь на территории строящегося нежилого дома на улице Лётной, подозреваемый совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, — сообщил источник 76.RU.

Женщина работает официанткой в одном из кафе на улице Большая Октябрьская. Как она оказалась на территории строящегося дома, сейчас выясняют правоохранители. Подозреваемый задержан. Про мужчину известно, что он официально не работает. Ранее не был судим.

В следственном комитете подтвердили факт произошедшего.
- Возбуждено уголовное дело, - уточнили в управлении СК РФ по Ярославской области.

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Анна Лурье

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насилие

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
9 июн 2019 в 11:26

Видимо даме захотелось большой и чистой.

Гость
9 июн 2019 в 11:15

И как можно связывать профессию потерпевшей..с изнасилованием ??