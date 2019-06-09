В Ярославле задержали мужчину, который изнасиловал официантку

В Ярославле задержали насильника. Об этом рассказал источник 76.RU.



Как стало известно нашим корреспондентам, вчера 37-летний гражданин Узбекистана напал на 43-летнюю женщину.



— Находясь на территории строящегося нежилого дома на улице Лётной, подозреваемый совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, — сообщил источник 76.RU.



Женщина работает официанткой в одном из кафе на улице Большая Октябрьская. Как она оказалась на территории строящегося дома, сейчас выясняют правоохранители. Подозреваемый задержан. Про мужчину известно, что он официально не работает. Ранее не был судим.

