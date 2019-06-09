9 июня воскресенье
СЕЙЧАС +25°С
usd 65.04
eur 73.26
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
usd 65.04
eur 73.26
Происшествия
Эксклюзив

Бил по голове и телу: ярославец изрезал ножницами своего одноклассника

Преступник попал в тюрьму

Поделиться

669
0 Обсудить

Все новости

Все новости

После посиделок в кафе мужчины отправились домой

Фото: Александра Савельева

Ярославец попал в тюрьму после встречи со своим одноклассником.

66-летний мужчина случайно встретил школьного друга в Заволжском районе в обеденное время. Бывшие одноклассники решили отметить это дело и пошли в кафе. После посиделок в кафе один из мужчин предложил пойти к нему домой, чтобы продолжить праздник. Дома между мужчинами возникла ссора. Тогда 66-летний гость схватил ножницы и несколько раз вонзил их в тело и голову хозяина квартиры.

— Потерпевший получил тяжкие повреждения. Подсудимый пытался уйти от уголовной ответственности, выдвигая версии о причастности третьих лиц. Но суд, исследовав представленные доказательства, вынес обвинительный приговор. Осужденному, с учетом мнения прокурора, назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Кстати, преступник уже имеет судимость за аналогичное преступление.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Одноклассники

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)