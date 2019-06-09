Бил по голове и телу: ярославец изрезал ножницами своего одноклассника

Ярославец попал в тюрьму после встречи со своим одноклассником.



66-летний мужчина случайно встретил школьного друга в Заволжском районе в обеденное время. Бывшие одноклассники решили отметить это дело и пошли в кафе. После посиделок в кафе один из мужчин предложил пойти к нему домой, чтобы продолжить праздник. Дома между мужчинами возникла ссора. Тогда 66-летний гость схватил ножницы и несколько раз вонзил их в тело и голову хозяина квартиры.



— Потерпевший получил тяжкие повреждения. Подсудимый пытался уйти от уголовной ответственности, выдвигая версии о причастности третьих лиц. Но суд, исследовав представленные доказательства, вынес обвинительный приговор. Осужденному, с учетом мнения прокурора, назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

