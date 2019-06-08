8 июня суббота
СЕЙЧАС +30°С
usd 65.04
eur 73.26
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +30°С
usd 65.04
eur 73.26
Происшествия

«Упал на дистанции»: в Ярославской области после бегового марафона умер госслужащий

Первые подробности ЧП со смертельным исходом

Поделиться

3 016
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Сергей приехал на соревнования в Переславль в хорошем настроении

Фото: Russia Running

В Переславле-Залесском во время во время бегового марафона «Александровские вёрсты» из серии спортивных мероприятий «Бегом по Золотому кольцу» произошло ЧП. До финиша на 21-километровой дистанции не дошёл один из участников — 40-летний госсулажщий из Ярославля Сергей Читалов.

— Участнику соревнований стало плохо в момент прохождения дистанции, ему стали оказывать помощь медики, — рассказали очевидцы.

Мужчину пришлось госпитализировать, так как его состояние было тяжёлым. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, пациент вчера умер.

— У мужчины было редкое заболевание крови, — сообщил источник 76.RU в сфере здравоохранения.

Мужчина не добежал до финиша, ему стало плохо во время прохождения дистанции

Фото: Russia Running

Точная причина смерти пока неизвестна, её установят в ближайшее время. Родственники и друзья полагают, что врачи в Переславской ЦРБ могли допустить ошибку, которая стала роковой. В последние дни за жизнь Сергея боролись врачи Ярославской областной клинической больницы, куда его перевезли из районного медучреждения.

Сергей часто участвовал в спортивных соревнованиях, в том числе и в беговых марафонах. Друзья говорят, что он был хорошим, умным, приятным в общении человеком, а также отмечают, что у него была крепкая семья. Мужчина работал в одном из подведомственных региональному правительству госучреждений IT-сектора, участвовал во многих социальных проектах, в том числе помогал учебным заведениям.

Прощание с Сергеем Читаловым состоится в воскресенье, 9 июня, в 12:30 в Троицкой церкви (Церковь Троицы Живоначальной в Толгоболе).

В сентябре 2015 года в Ярославской области произошла аналогичная история на этапе полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» в Мышкине. Тогда на середине 7-километровой дистанции скончался 68-летний участник.

Редакция 76.RU приносит соболезнования близким и друзьям Сергея Читалова.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

происшествияспортбег

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
8 июн 2019 в 13:38

Марафон это для профессиональных спортсменов. Но с подачи ТОПов из РЖД и ВТБ, которым в своё время показалось занятным разглядывать бегающих человечков, стало массовым увлечением.