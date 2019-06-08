«Упал на дистанции»: в Ярославской области после бегового марафона умер госслужащий

Мужчину пришлось госпитализировать, так как его состояние было тяжёлым. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, пациент вчера умер.

В Переславле-Залесском во время во время бегового марафона «Александровские вёрсты» из серии спортивных мероприятий «Бегом по Золотому кольцу» произошло ЧП. До финиша на 21-километровой дистанции не дошёл один из участников — 40-летний госсулажщий из Ярославля Сергей Читалов.

Мужчина не добежал до финиша, ему стало плохо во время прохождения дистанции

Точная причина смерти пока неизвестна, её установят в ближайшее время. Родственники и друзья полагают, что врачи в Переславской ЦРБ могли допустить ошибку, которая стала роковой. В последние дни за жизнь Сергея боролись врачи Ярославской областной клинической больницы, куда его перевезли из районного медучреждения.

Сергей часто участвовал в спортивных соревнованиях, в том числе и в беговых марафонах. Друзья говорят, что он был хорошим, умным, приятным в общении человеком, а также отмечают, что у него была крепкая семья. Мужчина работал в одном из подведомственных региональному правительству госучреждений IT-сектора, участвовал во многих социальных проектах, в том числе помогал учебным заведениям.



Прощание с Сергеем Читаловым состоится в воскресенье, 9 июня, в 12:30 в Троицкой церкви (Церковь Троицы Живоначальной в Толгоболе).

В сентябре 2015 года в Ярославской области произошла аналогичная история на этапе полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» в Мышкине. Тогда на середине 7-километровой дистанции скончался 68-летний участник.

