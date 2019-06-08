«Упал на дистанции»: в Ярославской области после бегового марафона умер госслужащий

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Первые подробности ЧП со смертельным исходом
Сергей приехал на соревнования в Переславль в хорошем настроении
В Переславле-Залесском во время во время бегового марафона «Александровские вёрсты» из серии спортивных мероприятий «Бегом по Золотому кольцу» произошло ЧП. До финиша на 21-километровой дистанции не дошёл один из участников — 40-летний госсулажщий из Ярославля Сергей Читалов.
— Участнику соревнований стало плохо в момент прохождения дистанции, ему стали оказывать помощь медики, — рассказали очевидцы.
Мужчину пришлось госпитализировать, так как его состояние было тяжёлым. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, пациент вчера умер.
— У мужчины было редкое заболевание крови, — сообщил источник 76.RU в сфере здравоохранения.
Точная причина смерти пока неизвестна, её установят в ближайшее время. Родственники и друзья полагают, что врачи в Переславской ЦРБ могли допустить ошибку, которая стала роковой. В последние дни за жизнь Сергея боролись врачи Ярославской областной клинической больницы, куда его перевезли из районного медучреждения.
Сергей часто участвовал в спортивных соревнованиях, в том числе и в беговых марафонах. Друзья говорят, что он был хорошим, умным, приятным в общении человеком, а также отмечают, что у него была крепкая семья. Мужчина работал в одном из подведомственных региональному правительству госучреждений IT-сектора, участвовал во многих социальных проектах, в том числе помогал учебным заведениям.
Прощание с Сергеем Читаловым состоится в воскресенье, 9 июня, в 12:30 в Троицкой церкви (Церковь Троицы Живоначальной в Толгоболе).
В сентябре 2015 года в Ярославской области произошла аналогичная история на этапе полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» в Мышкине. Тогда на середине 7-километровой дистанции скончался 68-летний участник.
Редакция 76.RU приносит соболезнования близким и друзьям Сергея Читалова.