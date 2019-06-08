«Лежал и плакал, вокруг толпа»: на улице Гагарина сбили ребенка на самокате

Вчера вечером, 7 июня, в Ярославле случилось ДТП: на улице Гагарина, около дома 32, сбили ребенка. Малыш ехал на самокате. Фото с места происшествия выложили в группе «Жесть Ярославль».

Очевидцы пишут — мальчика сильно задело.

— Ребенок лежал и плакал, вокруг толпа, — пишет Валерия Сапожникова.



Она же уточняет:

— До пешеходного — метров 30.



На место ДТП приехали медики. Мальчик жив.