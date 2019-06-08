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Происшествия

«Лежал и плакал, вокруг толпа»: на улице Гагарина сбили ребенка на самокате

Подробности ДТП в Ярославле

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На место ДТП прибыли медики

Фото: Жесть Ярославль

Вчера вечером, 7 июня, в Ярославле случилось ДТП: на улице Гагарина, около дома 32, сбили ребенка. Малыш ехал на самокате. Фото с места происшествия выложили в группе «Жесть Ярославль».

Очевидцы пишут — мальчика сильно задело.

— Ребенок лежал и плакал, вокруг толпа, — пишет Валерия Сапожникова.

Она же уточняет:
— До пешеходного — метров 30.

На место ДТП приехали медики. Мальчик жив.

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