«Лежал и плакал, вокруг толпа»: на улице Гагарина сбили ребенка на самокате

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Подробности ДТП в Ярославле
На место ДТП прибыли медики
Вчера вечером, 7 июня, в Ярославле случилось ДТП: на улице Гагарина, около дома 32, сбили ребенка. Малыш ехал на самокате. Фото с места происшествия выложили в группе «Жесть Ярославль».
Очевидцы пишут — мальчика сильно задело.
— Ребенок лежал и плакал, вокруг толпа, — пишет Валерия Сапожникова.
Она же уточняет:
— До пешеходного — метров 30.
На место ДТП приехали медики. Мальчик жив.