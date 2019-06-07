Как в кино не сработало: ярославец упал с седьмого этажа, спускаясь из квартиры на простынях

В Ярославле на улице Полиграфической из окна седьмого этажа показалась верёвка из простыней. А следом — мужчина, сползающий по ней вниз. Но как в кино спуститься по самодельной верёвке не получилось. Канат доставал лишь до пятого этажа, когда он закончился, ярославец сорвался вниз.

Мужчине повезло упасть на козырёк пристройки к дому, но встать самостоятельно он уже не смог.

— Мужчина, пребывая, видимо, под алкогольными парами, решил спуститься из квартиры с помощью простыней. С 7-го этажа на 5-й спустился по простыням, затем они кончились, он спрыгнул на пристройку к дому, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова. — Медики из медицины катастроф уложили его на специальный иммобилизирующий щит, спасатели ЦГЗ через окно, которое выходило на пристройку, вынесли мужчину к машине скорой помощи.