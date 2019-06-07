Половина машины в крови: подробности ДТП с лосем

Стали известны новые подробности жуткого ДТП, где лося разорвало на части. Авария случилась вчера вечером на трассе в Ярославской области, недалеко от Туношны. Легковушка «Лада-Гранта» на скорости сбила лося. Животное погибло на месте, а его кровь забрызгала корпус автомобиля.



Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулём легковушки был 22-летний молодой человек. Его пассажирка, на год его младше, получила травмы и нуждается в амбулаторном лечении.



В этот же день около 23:00 на трассе в Гаврилов-Ямском районе 33-летний водитель «Лады-Приоры» врезался в лося, а потом вылетел с дороги в кювет.

