Расстроился и напился: в Ярославле поймали многодетного отца, который сел за руль пьяным

Многодетного отца отправили на обязательные работы за езду в нетрезвом виде.



Полицейские поймали мужчину нетрезвым за рулём. Свой поступок он объяснил тем, что был сильно расстроен из-за увольнения с работы и выпил, после чего отправился в деревню.



— Добровольно штраф правонарушитель не оплатил. Правонарушителя доставили на судебное заседание по рассмотрению составленного в отношении него административного протокола. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

