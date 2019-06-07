Расстроился и напился: в Ярославле поймали многодетного отца, который сел за руль пьяным

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Что так огорчило мужчину
Мужчину отправили на обязательные работы
Многодетного отца отправили на обязательные работы за езду в нетрезвом виде.
Полицейские поймали мужчину нетрезвым за рулём. Свой поступок он объяснил тем, что был сильно расстроен из-за увольнения с работы и выпил, после чего отправился в деревню.
— Добровольно штраф правонарушитель не оплатил. Правонарушителя доставили на судебное заседание по рассмотрению составленного в отношении него административного протокола. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Стоит отметить, что после отбывания административного наказания мужчине все же придется оплатить 30-тысячный штраф, а также исполнительный сбор.