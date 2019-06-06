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Разгорелось огромное пламя: в Ярославле возле жилого дома подожгли кучу мусора

Пожар тушили спасатели

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Пожар разбудил жильцов

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Жители посёлка Творогово Красноперекопского района вчера ночью проснулись от запаха дыма и гари. Оказалось, что начался крупный пожар. Ярославцы вызвали пожарных. Выяснилось, что кто-то поджёг мусор, сваленный в одну кучу на территории жилого дома.

— Пожар произошёл в посёлке Творогово на первой линии в 23:32. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Огромное пламя взметнулось к небу

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Пожар тушили спасатели

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

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Анна Лурье

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