Разгорелось огромное пламя: в Ярославле возле жилого дома подожгли кучу мусора

Жители посёлка Творогово Красноперекопского района вчера ночью проснулись от запаха дыма и гари. Оказалось, что начался крупный пожар. Ярославцы вызвали пожарных. Выяснилось, что кто-то поджёг мусор, сваленный в одну кучу на территории жилого дома.

— Пожар произошёл в посёлке Творогово на первой линии в 23:32. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС по Ярославской области.